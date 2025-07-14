Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, festivale tüm vatandaşları davet ederek, "Sancaktepe’de geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu festivale kadınlardan büyük ilgi var. Biz de onların bu ilgisine karşılık olarak stantlarımızı ücretsiz tahsis ediyoruz. Aynı zamanda kurslarımızda eğitim almış olan kadınlarımız, el maharetlerini mesleğe dönüştürecek seviyeye getiriyor. Eğitim sürecinin ardından sertifikalarını alan kadınlarımız, burada kendi ürettikleri ürünleri sergiliyor ve satışa sunuyor. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar hem de girişimcilik yolunda önemli adımlar atıyorlar. Sosyalleşiyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. İnşallah çok daha güzel sonuçlara ulaşacağız. Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.