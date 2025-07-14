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        Haberler Gündem Güncel Sancaktepe'de Kadın Emeği Festivali | Son dakika haberleri

        Sancaktepe'de Kadın Emeği Festivali başladı

        İstanbul'un Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Emeği Festivali kapılarını açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:18
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          İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kadınların ürettikleri el işi ve yöresel ürünlerin sergilendiği Kadın Emeği Festivali, 31 Temmuz'a kadar her gün 16.00-22.00 saatleri arasında belediye fuar alanında ziyaret edilebilecek.

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          Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde, belediyenin çeşitli kurslarında eğitim alarak üretim becerilerini geliştiren kadınlar da yer alıyor.

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          Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, festivale tüm vatandaşları davet ederek, "Sancaktepe’de geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu festivale kadınlardan büyük ilgi var. Biz de onların bu ilgisine karşılık olarak stantlarımızı ücretsiz tahsis ediyoruz. Aynı zamanda kurslarımızda eğitim almış olan kadınlarımız, el maharetlerini mesleğe dönüştürecek seviyeye getiriyor. Eğitim sürecinin ardından sertifikalarını alan kadınlarımız, burada kendi ürettikleri ürünleri sergiliyor ve satışa sunuyor. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar hem de girişimcilik yolunda önemli adımlar atıyorlar. Sosyalleşiyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. İnşallah çok daha güzel sonuçlara ulaşacağız. Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.

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