San Marino telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? San Marino'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Küresel iletişim için her ülkenin kendine özgü kodları tanımlanmıştır. San Marino da bu sistemin bir parçası olarak kendine yer bulmuştur. İlgili ülkeye ait telefon ve alan kodu, para birimi ve internet alan uzantısı ise internet kullanıcılarının merak ettikleri arasındadır. Siz de bu detayları öğrenmek için derlediğimiz bilgilere bakabilirsiniz.

SAN MARINO TELEFON KODU

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Avrupa’nın kalbinde yer alan bu mikro devlet, yüzölçümüne rağmen resmi işlemler konusunda son derece sistemli bulunur. Ülkenin teknolojik altyapısı da bir hayli sistemlidir. Bu noktada San Marino telefon kodu hakkında bilgi almak istiyor olabilirsiniz. San Marino’nun uluslararası telefon kodu, kayıtlara +378 olarak geçmiştir. Yurt dışından yapılan aramalarda bu kodun kullanılması önerilir.

Bilgi: San Marino ile İtalya arasında güçlü bir iletişim altyapısı vardır. Bu nedenle bazı telefon sağlayıcıları tarafından İtalya’nın alan kodu olan +39 ile bağlantı yapmak da mümkün olabilir.

SAN MARINO PARA BİRİMİ

San Marino para birimi de aklınızı kurcalamış olabilir. Bu ülke, resmi anlamda Avrupa Birliği üyesi olmasa da para birimi olarak Euro (€) kullanır. Ülke, İtalya ile yaptığı özel anlaşma ile bu parayı resmi anlamda para birimi olarak almıştır. Bu yönüyle ülkeye baktığımızda San Marino, Avrupa’daki küçük devletler gibi ekonomik anlamda AB sistemine bağlıdır. Bunun yanı sıra San Marino arması yer alan bu paralar, çoğunlukla turistlerin dikkatini çeker. SAN MARINO PLAKA KODU San Marino plaka kodu uluslararası anlamda birçok kişi tarafından “RSM” olarak bilinir. Her ülkenin kendine özel bir taşıt plaka kodu vardır ve herhangi bir arabada görüldüğünde o arabanın hangi ülkeden geldiği anlaşılabilir. RSM koduna bakıldığında ise ülkeye ait resmi adın kısaltılması olduğu rahatlıkla görülebilir. Yani bu kod, “Repubblica di San Marino” kısaltılması olarak geçer. Söz konusu ülkeye ait plaka sistemi son derece düzenlidir ve estetik görünümleriyle dikkat çeker. Ancak San Marino’da çok az sayıda araç vardır.

SAN MARINO HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki San Marino hangi alan adı uzantısı? Bu uzantı, söz konusu ülkeye ait resmi web sitelerinde sıkça görülebilecek bir uzantıdır. San Marino ülkesinin alan adı uzantısı “sm” olarak bilinir. Web sitelerinin yanı sıra kişisel bloglarda da kendisine sıkça rastlanır. Dijital kimlik açısından bakıldığında ülkenin bilişim sistemlerinin tanınırlığını artırır. Sonuç olarak, San Marino yüzölçümü anlamında küçük olsa da dijital dünyada da görünen bir ülkedir. SAN MARINO HAKKINDA BİLGİLER San Marino, Avrupa’nın en eski bağımsız cumhuriyetlerinden biri olma bayrağı taşır. 301 yılında kurulduğu bilgisi vardır. Tarih boyunca egemenliğini korumayı başarmış bir ülkedir. İtalya Yarımadası içinde yer alsa da kendi hükümeti, ordusu ve anayasası olan bağımsız bir yapıya sahiptir. Yüz ölçümü yalnızca 61 km² ölçüsüne sahiptir.

Yaklaşık 33.000 kişilik nüfusa sahiptir.

Başkenti “San Marino” ile aynı adı taşıyan bir ülkedir.

Ülkede İtalyanca dili yaygın olarak konuşulur.

Halk yüksek ölçüde Katoliktir.

Ekonomisi turizm ve posta pulları üzerine kurulmuştur.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yapıları vardır.

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