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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor’un 60. yıl coşkusu! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor’un 60. yıl coşkusu!

        Kurulduğu 1965 yılından bu yana Türk futbolunun köklü temsilcilerinden biri olan Samsunspor, 60. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 00:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 00:54
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        Samsunspor'un 60. yıl coşkusu!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor’un bir hayalin peşinden koşarak başladığı serüvenin bugün Avrupa hedefiyle sürdüğü vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "60 yıl önce, bir hayalin peşinden koşarak başladık. Samsunspor, sadece sahada değil, her adımda, her mücadelede bir şehrin ruhunu yansıttı. Zorlu yollardan geçtik ama hiçbir engel bizi durduramadı. Her zaferin ve her kaybın ardından yeniden doğduk, daha güçlü ve kararlı bir şekilde yolumuza devam ettik. Bu uzun yolculukta yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz minnettarız. Bugün, 60 yıl sonra geldiğimiz noktada Avrupa’ya doğru ilerlerken, geçmişin onurlu hatırasına sahip çıkarak yeni zaferlere yelken açıyoruz. 60 yıl boyunca tarihimizi hep birlikte yazdık, hep birlikte yaşadık. 60. yılımız kutlu olsun."

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