Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin başlamasına yönelik tarihin henüz netleştirilmemesi sebebiyle sürecin biraz daha uzayacağını düşünerek A takımımızın toplanma tarihini 4 Mayıs 2020 tarihinden 11 Mayıs 2020 tarihine aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



Takımın daha önce 04 Mayıs´da Samsun Nuri Asan Tesislerinde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı belirtilmişti.