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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Süper Lig'i üçüncü tamamladı: İnanılmaz son! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'i üçüncü tamamladı: İnanılmaz son!

        Süper Lig'in son haftasında Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Samsunspor'a üçüncülüğü getiren golleri 90+5. dakikada Soner Aydoğdu ve 90+8. dakikada Muja kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:12
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        İnanılmaz son: Samsunspor ligi 3. tamamladı!
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        Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı.

        Kayserispor, 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Soner Aydoğdu attı. Samsunspor, 90+8. dakikada Muja'nın golüyle maçı 2-1 kazandı.

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 77. dakikada kırmızı kart gördü. Jakirovic, önce itirazlarından dolayı, sonra ise taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

        Samsunspor, bu sonuçla birlikte sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kayserispor, sezonu 45 puanla tamamladı.

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