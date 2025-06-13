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        Samsunspor, Logi Tomasson'la sözleşme imzaladı!

        Samsunspor, son olarak Norveç ekibi Stromsgodset'te forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:10
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        Samsunspor'a İzlandalı sol bek!
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        Yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek Samsunspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın daha önce DHA’ya yaptığı açıklamayla transferini duyurduğu İzlandalı sol bek Logi Tomasson, başkan Yıldırım’ın İstanbul’da bulunan ofisinde düzenlenen törenle 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Samsunspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tomasson’un uzun süredir takip edildiğine dikkat çekildi. Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2000 doğumlu olan Logi Tomasson, son olarak Norveç ekiplerinden Strømsgodset forması giydi. Hem defansif hem de hücum yönüyle dikkat çeken genç oyuncu, İzlanda U21 ve A Milli Takımı’nda da görev aldı. Kulübümüzün Avrupa hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülen scout çalışmaları sonucu transfer edilen Tomasson, sahip olduğu potansiyel, fiziksel gücü ve oyun zekâsıyla teknik ekibimizin uzun süredir takip ettiği bir isimdi. Attığı imzayla resmen Atatürklü Arma’nın bir parçası olan Logi Tomasson’a, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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