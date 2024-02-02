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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Samsunspor 11'i - Galatasaray Haberleri

        Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Samsunspor 11'i

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi. Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:39
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        • 3

          Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        • 4

          Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.

        • 5

          İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

        • 6

          Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

          Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve transferi açıklanan Bakambu maçta görev yapamayacak.

        • 7

          Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        • 8

          İşte Okan Buruk'un muhtemel 11:

        • 9

          Muslera

        • 10

          Nelsson

        • 11

          Davinson Sanchez

        • 12

          Kaan Ayhan

        • 13

          Berkan Kutlu

        • 14

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        • 15

          Kerem Demirbay

        • 16

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