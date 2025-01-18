Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"HAKEM BİZİ MAHVETTİ"

Ekol TV'ye konuşan Yıldırım, "10 kişi ile 1 puan, tabii ki seviniyoruz. 64'ten 96'ya kadar 10 kişi oynadık. 1 puanla çıktığımıza seviniyorum ama ondan önce denk bir maçtı. 3 puan için çalıştık bütün hafta. Tek parola galibiyetti. 10 kişi Beşiktaş'ı yenmek, zoru başarmaktı. Az kalsın onu da yapacaktık. 1 puana razıyız. Beşiktaş artık bizim ilk 3, ilk 5 için rakiplerimizden biri. Biz Samsunspor olarak hedefimizi büyüttük. Kesinlikle kırmızı kart değil, çok ağır. Çok kızdım. Bizi mahvetti hakem. Hakemin büyük hatası yok. Bir iki yanlış korner gösterdi ama Samsunspor'a kolay sarı kart gösterdi. İkinci sarı kart ağır oldu. Dengemizi değiştirdi. Hakemin çok etkisi yok ama bir tane sarı kartı birçok şeyi değiştirdi. Samsunspor olarak mutsuzuz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un maç sonu paylaşımı hakkında konuşan Yıldırım, "Mükemmel, kim yapmışsa on numara yapmışlar. Bravo, tebrik ederim onları. Haberim yoktu. Bağımsız çalışıyorlar, profesyonel. Ben gerekli durumlarda karışıyorum. Güzel bir profesyonel icra kurulumuz var." sözlerini sarf etti.