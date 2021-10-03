Yılport Samsunspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Soner Gönül, Burak Yılmaz (Dk. 82 Berk Taşkın), Boli, Ali Ülgen, Diomande (Dk. 82 Bah), Osman Çelik, Hasan Kılıç (Dk. 89 Cihan Kahraman), Yasin Öztekin, Melih Okutan (Dk. 68 Fofana), Tomane

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Camara, Serkan Göksu (Dk. 59 Yusuf Emre Gültekin), Onur Ayık (Dk. 70 Kehinde), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Faruk Can Genç), Glumac, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Muammer Denizhan Taşkan), Del Valle (Dk. 88 Mrsic), Ercan Coşkun

Goller: Dk. 76 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 86 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor),

Kırmızı kart: Dk. 84 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Diomande, Dk. 87 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor), Dk. 37 Onur Ayık, Dk. 90+2 Mrsic, Dk. 90+3 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Melih Okutan’ın ortasına kafayı vuran Tomane’nin şutu az farkla auta gitti.

22. dakikada Uzun gönderilen topla buluşan Ümraniyespor’da Del Vale’nin şutu kaleci Aykut’ta kaldı.

41. dakikada Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra’nın şutu üstten auta çıktı.

45. dakikada Osman’ın ortasında Yasin kafayla topu içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen’in şutu az farkla auta çıktı.

59. dakikada Camara’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kartal’ın şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada Ali Ülgen’in ortasına iyi yükselen Yasin’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Melih’in sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan Kılıç’ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

76. dakikada Yusuf Emre'nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Del Valle'nin şutu filelerle buluştu. 0-1

86. dakikada Bah'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Hasan, skoru eşitledi. 1-1

Samsunspor karşılaşmaya üzerinde 15 farklı dilde, ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı mor formayla çıktı.