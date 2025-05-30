Samsun'da 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
Giriş: 30.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:57
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüs durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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