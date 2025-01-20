Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Manchester City karşılaşacak. Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen PSG- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları ve muhtemel 11'leri...