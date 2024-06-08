Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den!
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA taraftarlar oylamasında Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyisi seçildi.
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Tete'nin golü, taraftarların 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu golü oymasında zirvede yer aldı.
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Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları ilk haftasında, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atmıştı.
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UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli ise Real Madrid forması giyen Uruguaylı Federico Valverde'nin, Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı golü, sezonun en iyisi seçti.
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Tete'nin golü, UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli tarafından ise Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 9. golü olarak seçildi.
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