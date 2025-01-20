Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşılaşacak. Metropolitano'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları ve muhtemel 11'leri...