Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu!
Galatasaray, Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı taraftarıyla doyasıya kutladı. 'Champions Fest' etkinliğine ev sahipliği yapan Yenikapı Miting Alanı adeta sarı-kırmızıya boyanırken, özel ışık şovları nefes kesti. Futbolcular şarkılar eşliğinde tek tek platforma çıktıktan sonra şampiyonluk kupası kaptan Muslera ve futbolcuların ellerinde yükseldi. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kupasına kavuştuğu anlar...
- 1
Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenen 'Champions Fest' etkinliğiyle doyasıya kutladı.
- 2
Futbolcular, alanda kurulan platforma tek tek anons edilerek çıkarken, şampiyonluk kupası kaptan Muslera ve futbolcuların ellerinde yükseldi.
- 3
Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda gelmesi geceye damgasını vurdu.
-
- 4
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi.
- 5
Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı.
- 6
Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.
İşte o anlar:
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16