Salt Galata’da canlı performans: HUM

Salt, deneysel ve ambient müzik türlerini odağına alan bir canlı performans programı düzenliyor. Berk Çakmakçı ile Günseli Naz Ferel tarafından oluşturulan “ HUM ” adlı programda sırasıyla Age Reform, Jtamul ve Koray Kantarcıoğlu’nun melodik ve atmosferik sesleri harmanlayan performansları yer alıyor.

REKLAM advertisement1 Dinginliğin merkezde olduğu bir dinleme deneyimine yoğunlaşan mekâna özgü performanslar, 20 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Salt Galata’daki Salt Araştırma Gregory Michael Kiez Salonu’nda sunulacak. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz program hakkında ayrıntılı bilgi saltonline.org'dan bilgi edinilebilir. REKLAM Koray Kantarcıoğlu, 1990'ların sonlarından itibaren farklı isimler altında müzik üretiyor. Lisansını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisansını Vrije Universiteit Brussel'de tamamladı. Çalışmaları, aralarında Pori Art Museum, Het Wilde Weten, The Living Art Museum ve Nesrin Esirtgen Koleksiyonu’nun bulunduğu çeşitli kurumlarda sergilendi. Discrepant (İngiltere), Cloudchamber Records (Slovenya), Wounded Wolf Press (Türkiye/İngiltere) gibi plak şirketlerinden çeşitli formatlarda albümler yayımlayan Kantarcıoğlu'nun son çalışması Havuz III-IV, Dasa Tapes’ten (Yunanistan) kaset olarak çıktı.

Berk Çakmakçı, 2010’dan bu yana Age Reform adıyla müzik üreten prodüktör, DJ ve görsel sanatçı. Tiyatro ve performans işleri için müzik üretmenin yanı sıra “kulüp müziği” olarak tanımlanabilecek eklektik DJ performansları yapıyor. Çeşitli plak şirketleri ile kolektiflerin derleme albümlerinde parçalar yayımlayan Age Reform’un ilk albümü Degenerate, 2019’da Tektosag tarafından plak formatında yayımlandı. Görsel ve işitsel üretimlerinde teknolojinin insan ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkilerine odaklanan Çakmakçı, aynı zamanda sanat yönetmeni, tasarımcı ve fotoğrafçı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Jtamul, perküsyon odaklı, yüksek enerjili kulüp müziğinden 2000'lerin House ve Techno’suna uzanan geniş bir yelpazede üreten ses sanatçısı. İstanbul’un kuir kulüp sahnesinin öncü isimlerinden Jtamul, Planet Mu-Objects Limited, YUKU, AMEL ve son olarak XSM Recordings gibi plak şirketlerinden albüm ve EP’ler yayımladı. Ambient ve soyut müzik projelerinde serbest akan ritimler ile sonik dokular üzerine yoğunlaşmaktadır.

Günseli Naz Ferel, işlerinde hafıza ve duygulara odaklanan DJ, ses sanatçısı, araştırmacı. 2023'te elektronik müzik, duygulanım ve göç odaklı doktora araştırmasına başlamak üzere Londra’ya yerleşti. 2012-2023 yıllarında İstanbul’daki çeşitli radyolarda programcılıkla ilgilendi. Aralarında Salon İKSV, Beykoz Kundura, Boiler Room Istanbul’un bulunduğu farklı mekânlarda ve etkinliklerde DJ'lik yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde müzik sosyolojisine odaklı yüksek lisans çalışması sırasında çeşitli sivil toplum oluşumlarında faaliyet gösterdi. Hâlen Londra merkezli Netil Radio ve Voices Radio’da müzik yayınlarına devam etmektedir.