Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi 30 yaşındaki Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğup, cesedini kardeşi 20 yaşındaki Yağız Yıldızhan ile gömen 32 yaşındaki Fırat Yıldızhan için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı...
Çanakkale'de olay, 16 Şubat 2024 tarihinde Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan (32) bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.
EVİNE GİDİP GİZEM'İ OTOMOBİLLE ALDI
DHA'daki habere göre konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı.
İPLE BOĞUP HAFRİYAT ALANINA GÖMDÜ
Tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Fırat Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkiinde, hafriyat alanına gömdü.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
'AĞIR MÜEBBET HAPİS' İSTENDİ
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
AKLİ DENGESİ YERİNDEYMİŞ
Yargılama süreci sürerken Fırat Yıldızhan için Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Fırat Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildiği belirtildi.