İkinci yarıda iki ekip de fırsatlar yakalarken, ev sahibi Salernitana 90. dakikada Antonio Candreva ile skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi takım, son dakikalarda bulduğu golle maçta 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla puanını 29 yapan Salernitana 15. sırada yer aldı. Salernitana, ligde üst üste 5. maçından beraberlikle ayrıldı.

Konuk Inter ise ligde son 3 maçından yenilgiyle ayrıldıktan sonra galibiyet için çıktığı Salernitana karşısında son dakika yediği gol nedeniyle beraberliğe razı oldu. Bu maçtan aldığı 1 puanla Inter, puanını 51 yaptı ve 4. sırada kaldı.