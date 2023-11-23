Sakla Beni konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Star TV dizisi Sakla Beni oyuncuları kimler?
Star TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Sakla Beni, bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ile Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
- 1
Perşembe günlerinin sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Sakla Beni'nin yeni bölümü için heyecan dorukta. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen ve özgün bir senaryoya sahip Sakla Beni, bu akşam 4. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, dizinin konusu, oyuncuları ve 4. bölümünün özetine dair detaylar!
- 2
SAKLA BENİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
- 3
SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.
Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikayenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?
-
- 4
SAKLA BENİ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Naz'a ayrılık kararını açıklayacağı sırada İncila'nın ortaya çıkması Mete için büyük bir şok etkisi yaratır. İncila'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmesiyle tüm planları çıkmaza giren Mete, kandırıldığını düşündüğü için bir öfke patlaması yaşar. Büyük hayal kırıklığı hisseden Mete, herkesi şaşırtacak bir karar alarak Naz ile gelecek hafta evlenmek istediğini söyler.
- 5
Bu karar Naz'ı bulutların üzerine çıkarırken, tüm bu gelişmeleri yanı başında sessizce izlemek zorunda kalan İncila'yı çok yaralar. Oğlunun Naz ile evlenmesine razı olmayan Gülten, Mete'ye herkesi şaşırtacak bir şart koşar.
Kına gecesinde yaşanan bir karışıklık birbirine hem aşık hem de kızgın ikiliyi sürpriz şekilde bir araya getirirken, Mete'nin suçlayıcı tavırlarına daha fazla tahammül edemeyen İncila, bu gizli ilişkiyi gözler önüne serebilecek tehlikeli bir adım atar.
Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür.