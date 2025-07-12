Sakaryaspor, Rijad Kobiljar’u açıkladı
Sakaryaspor, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 12.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:55
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil-siyahlılar, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile sözleşme imzaladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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