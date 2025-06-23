Sakarya'da kadınlara sezon boyu ücretsiz tatil

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Haziran sonundan itibaren yaz sezonu boyunca her çarşamba ve perşembe günü kadınları Kocaali Sosyal Tesisleri'nde ücretsiz ağırlamak için bir organizasyon hazırladı.

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Uygulamanın ilk başlangıç tarihi 25 ve 26 Haziran olarak belirlendi. Kurban Bayramı'nın ikinci günü yeni sezon için kapılarını açan Kocaali Sosyal Tesisleri'nde yapılacak ücretsiz programa katılmak isteyenlerin www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt olmaları gerekiyor.

Çarşamba günü için katılmak isteyen vatandaşların kayıtları pazartesi günü saat 09.00'da, Perşembe günü katılmak isteyen kişilerin kayıtları ise salı günü saat 09.00'da açılacak olan başvuru sayfasından yapılacak. Tesise ulaşım saat 09.00'da Demokrasi Meydanı'ndan hareket edecek araçla sağlanacak. Dönüş ise Kocaali'den saat 16.30'da olacak.

20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor. Sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor.