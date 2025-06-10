Eski eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli koca gözaltına alındı
Zonguldak'tan farklı zamanlarda Adapazarı'nın Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının yanına gelen E.K. (48) ile eski kocası R.D. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanında bulunan tabancayla E.K'ye ateş etti.
E.K. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı E.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.