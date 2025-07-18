Saint Lucia telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Saint Lucia'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünyadaki her ülkenin iletişimsel ve dijital alanda tanınması adına belirlenmiş özel kodlar mevcuttur. Bunlar, resmi işlemlerin yanı sıra uluslararası bağlantılar için de değerlidir. Saint Lucia hakkında merak ettiğiniz her bilgiye yazının devamından ulaşabilirsiniz.

SAINT LUCIA TELEFON KODU

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Saint Lucia telefon kodu uluslararası olarak +1-758 şeklinde kayıtlara geçmiştir. Bu kodu ilgili numaraların başına ekleyen kullanıcılar, aramak istediklerine hızlıca ulaşabilir. Karayip ükelerinin bağlı olduğu Kuzey Amerika Numara Planı bu kodlar ile ifade edilir. Yani ilgili kod, yalnızca Saint Lucia ülkesine ait tanımlanmıştır. Yurt dışındaysanız ve bu ülkeyi aramak istiyorsanız ilgili numaranın başına +1-758 kodunu eklemeyi unutmamalısınız. Ancak Saint Lucia’da bulunuyorsanız ülke içi aramalarda doğrudan numarayı arayabilirsiniz. Bu koda ihtiyaç yoktur.

SAINT LUCIA PARA BİRİMİ

Ülkenin resmi para birimi Doğu Karayip Doları (XCD) olarak kayıtlara geçmiştir. EC$ simgesiyle bilinen bu para biriminin bölgede bulunan birkaç ülke tarafından ortak şekilde kullanıldığı da bilinenler arasındadır. Ek olarak ülkenin belli başlı yerlerinde Amerikan Doları kullanılır. Ancak yine de yerel işlemlerin XCD üzerinden yürütüldüğü bilgisi vardır. İşte Saint Lucia para birimi ile ilgili işinize yarayacak bazı bilgiler;

Para Kodu: XCD

Sembol: EC$

Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10, 25 cent

Banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100 XCD SAINT LUCIA PLAKA KODU Tıpkı telefon kodları gibi araç plaka kodları da önemlidir. Bir ülkeye menşeli olan araçların uluslarası düzeyde tanınması değerli bir konudur. Bu nedenle her ülkenin araçlarına ait plaka kodları mevcuttur. Saint Lucia’da ise bu kod “WL” olarak geçer. İlgili kodu gördüğünüz bir araba varsa bu Saint Lucia ülkesine kayıtlı demektir. Araç plaka kodları, yurt dışı işlemlerde kolaylık sağladığından birçok kişi bu tip bilgileri bilmek ister. Saint Lucia araç plaka kodu, aynı zamanda trafik kayıtlarında da kolaylık sağlar. SAINT LUCIA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Her ülkede olduğu gibi Saint Lucia’da bir alan adı uzantısına sahiptir. İlgili ülkeye ait alan adı uzantısı “.lc” olarak bilinir. Bu, ilgili ülkenin ticari kimliği için değerli bir bilgidir. “.lc” uzantısı, coğrafi bakımdan da önemlidir. Bilhassa hukuk firmaları açısından ilgi çekicidir. Çünkü bu firmalar açısından LC=Limited Company anlamına gelir. SAINT LUCIA HAKKINDA BİLGİLER

Saint Lucia, Karayipler’de yer alan küçük bir ülkedir. Ancak doğal ve estetik güzelliği sayesinde turizm açısından ilgi çekici bir ada olmuştur. İşte ülkeye dair bazı özellikler; Bu ada ülkesinin resmi kayıtlardaki ismi ise Saint Lucia Krallığı’dır.

Ülkenin başkenti Castries’dir.

Volkanik yapısıyla bilinir ve plajlarıyla tanınır. Ayrıca ülkenin Piton Dağları’da meşhurdur.

Resmi olarak konuşulan dil İngilizce’dir.

Ülke, İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlıdır.

Halk arasında Fransızca kökenli olan bazı diller de yaygın olarak konuşulur.

Bağımsızlığına 1983 yılında kavuşmuştur.

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