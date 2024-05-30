Sahnede gördüğünüzden daha fazlası... Oyunculuğun ötesinde akademik bir geçmişe sahip olan 10 ünlü!

9. JODIE FOSTER, AMERİKAN EDEBİYATINDA YÜKSEK DERECE

Jodie Foster'ın uzun ve geniş bir sinema kariyeri var. En çok Panic Room filmindeki başrolüyle ve The Simpsons'taki Maggie rolüyle tanınıyor. Yale Üniversitesi'nden Afro-Amerikan Edebiyatı alanından mezun oldu. Fransızca'yı o kadar iyi konuşuyor ve iletişim kuruyor ki, birçok filmde bu dilde rol aldı ve dublaj yaptı . Ayrıca Almanca, İtalyanca ve İspanyolca da biliyor.