Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali gündem oldu! Ünlü ismi görenler tanıyamadı!

Bir süre Metin Hara ile aşk yaşadığı bilinen Hilal Altınbilek'in geçirdiği estetik operasyonlara bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Çok güzelleşmiş", "Eski hali daha güzelmiş", "Doğallığı gitmiş" gibi yorumlar geldi.