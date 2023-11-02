Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali gündem oldu! Ünlü ismi görenler tanıyamadı!
FOX TV'nin yeni dizilerinden biri olan Şahane Hayatım'da Şebnem karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü ismin yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti.
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Başrollerinde Onur Tuna, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Yiğit Özşener, Serkan Keskin gibi isimlerin yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Şahane Hayatım'da Şebnem karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in yıllar önceki hali ortaya çıktı.
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Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizide Şebnem karakterine hayat veren oyuncu Hilal Altınbilek'in seneler öncesine ait yayınlanan bazı fotoğrafları, görenleri şoke etti.
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Geçen seneler ile birlikte görüntüsü de oldukça değişen Hilal Altıbilek'in kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler tanımakta güçlük çekti.
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Bir süre Metin Hara ile aşk yaşadığı bilinen Hilal Altınbilek'in geçirdiği estetik operasyonlara bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Çok güzelleşmiş", "Eski hali daha güzelmiş", "Doğallığı gitmiş" gibi yorumlar geldi.
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İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz halleri...
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