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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlıklı atıştırmalıklar: Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler!

        Abur cubura elveda: Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir?

        Ara öğünler sadece karnımızı doyurmak için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini desteklemek, enerji seviyesini korumak ve konsantrasyonu artırmak için de önemlidir. Siz de evinizde kolayca uygulayabileceğiniz bu sağlıklı tariflerle gün boyu enerjinizi yüksek tutabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:30
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        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
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        Çocukların büyüme ve gelişme döneminde doğru besinleri tüketmeleri hayati önem taşır. Abur cubur bağımlılığının önüne geçmek artık sizin elinizde!

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        SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ

        CEVİZLİ HURMA TOPLARI

        15 adet kuru hurmayı 10 dakika kadar ılık suda bekleterek yumuşatın. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra hurmaları 6 tam ceviz ile birlikte blenderdan geçirerek hamur kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak küçük toplar oluşturun. Çocuklarınız bu sağlıklı toplardan ara öğünlerde 2-3 adet tüketebilir. Hurma, A vitamini öncüleri ile bağışıklığı desteklerken; cevizdeki omega-3 yağ asitleri, zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiler.

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        MUZLU SMOOTHIE

        1 adet soyulmuş yerli muzu, 200 ml pastörize sütle birlikte blenderdan geçirin. Potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan bu içecek, özellikle okuldan sonra aç gelen çocuklar için tok tutan ve besleyici bir ara öğün seçeneğidir. Muz, vücudun su-elektrolit dengesini korurken, süt de kemik ve diş sağlığına katkı sağlar.

        EV CİPSİ

        1 adet tortilla ekmeğini kare şekilde doğrayın. 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kekik, karabiber ve bir çimdik toz kırmızı biberle karıştırın. Ekmekleri bu karışıma bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önce 250 derecede 3-4 dakika ön yüzlerini, ardından arka yüzlerini pişirin. Bu tarif, çocukların cips isteğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif sunar.

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        GRANOLA

        1,5 su bardağı yulaf ezmesini, iri kıyılmış 1 çay bardağı fındık, 1 çay bardağı kuru üzüm ve 2 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı 100 derecede yarım saat fırınlayın. Hava almayan cam kapta saklayabilir, yoğurt ya da sütle servis edebilirsiniz. B vitamini bakımından zengin yulaf, enerjinin verimli kullanılmasına yardımcı olur. Ancak porsiyon kontrolü önemli; 2-3 yemek kaşığı yeterlidir.

        YULAFLI KURABİYE

        1,5 su bardağı yulaf ezmesini rondodan geçirin. 1 büyük olgun muz, 1 çay bardağı kuru üzüm, 5-6 adet küçük doğranmış kuru incir, yarım su bardağı fındık ve 1 yemek kaşığı tereyağını karıştırın. Karışımı yağlı kağıt üzerine ince tabaka halinde yayın, 180 derecede 20-25 dakika pişirin. Kare dilimler halinde keserek servis edin. Kurabiyelerdeki kuru meyveler demir ve kalsiyum desteği sunarken, fazla tüketimi kilo artışına neden olabilir. Günde 1-2 adet yeterlidir.

        PEYNİR TOPLARI

        Az tuzlu beyaz peynir ile rendelenmiş kaşar peynirini karıştırın ve ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Dışlarını ince doğranmış maydanoza bulayın ve kürdan batırarak servis edin. Peynir, protein ve kalsiyum desteği sunarken, maydanozdaki C vitamini bağışıklığı güçlendirir.

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        YOĞURTLU MEYVELİ BAR

        300 gram yoğurt ile 6 yemek kaşığı balı karıştırın. İçine 1 çay bardağı kıyılmış fındık ve 1 su bardağı nar tanesi ekleyin. Karışımı bir kaba dökün ve dondurucuda 1 gece bekletin. Ertesi gün dilimleyerek soğuk olarak servis edin. Bu tarif hem meyve tüketimini destekler hem de günlük kalsiyum ihtiyacına katkı sağlar.

        HAVUÇ TOPLARI

        2 adet havucu rendeleyin. 7-8 adet hurmayı ılık suda beklettikten sonra çekirdeklerini çıkarıp rondodan geçirin. 1 su bardağı fındığı da rondodan geçirin. Tüm malzemeleri 1 tatlı kaşığı tarçınla birlikte 2 yemek kaşığı ayçiçek ya da mısırözü yağında soteleyin. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak toplar yapın. Kürdanlarla servis edebilirsiniz.

        RENKLİ CİPS

        1 elma, 1 muz ve 1 havucu ince dilimleyin. Kararmayı önlemek için dilimlerin üzerine birkaç damla limon suyu damlatın. Dilimleri yağlı kağıt üzerine dizerek 120 derecede 1-1,5 saat pişirin. Fırını kapattıktan sonra 6-7 saat içinde bekleterek kıtır kıtır olmalarını sağlayın. Özellikle havuç, A vitamini içeriğiyle göz sağlığına destek olur.

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        ÇİKOLATALI MANDALİNA DİLİMLERİ

        1 mandalinayı soyup dilimleyin. 3-4 kare bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Mandalina dilimlerinin yarısını önce çikolataya, sonra kıyılmış fındığa batırın. Yağlı kağıt üzerine dizip buzdolabında çikolata sertleşene kadar bekletin. Haftada 2-3 kez 1 mandalinadan yapılan bu atıştırmalık, tatlı ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılar.

        HAŞLANMIŞ NOHUTLU ATIŞTIRMALIK

        Haşlanmış nohutları limon suyu ve pul biber ile tatlandırarak lezzetli ve doyurucu bir ara öğün haline getirin. Fırınlamaya gerek kalmadan bile tüketilebilir.

        SEBZE ÇUBUKLARI VE HUMUS

        Salatalık ve havuç gibi düşük kalorili sebzeleri, nohutla yapılan humusa batırarak tüketin. Bu ikili hem sağlıklı hem de tok tutan bir atıştırmalık sunar. Diyet yapanlar için idealdir.

        LOR PEYNİRLİ MİNİ SANDVİÇLER

        Tam tahıllı ekmek arasına lor peyniri ve yeşillik ekleyin. Bu pratik mini sandviçler, gün ortasında açlığı bastırmak için dengeli bir seçenektir.

        BADEM VE KURU KAYISI KARIŞIMI

        Doğal tatlı ihtiyacını karşılayan kuru kayısı ile sağlıklı yağlar içeren bademi bir araya getirerek lif ve mineral açısından zengin bir atıştırmalık hazırlayın.

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        SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Porsiyon Kontrolü Yapın: Sağlıklı bile olsalar, aşırı tüketilen atıştırmalıklar fazla kalori alımına neden olabilir.

        Doğal Malzemeleri Tercih Edin: İşlenmiş ürünler yerine taze ve doğal içeriklere yönelin.

        Şeker Yerine Doğal Tatlandırıcı Kullanın: Bal, muz, hurma gibi doğal seçenekleri tercih edin.

        Sağlıklı Pişirme Yöntemlerini Kullanın: Kızartma yerine fırınlama veya buharda pişirme yöntemlerini tercih edin.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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