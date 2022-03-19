Sağlık Bakanlığı persoel ve işçi alımına ilişkin beklenen açıklama geldi, Sağlık bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili başvuru şartları belli oldu, ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı.

Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı başvurular ile ilgili detayları ve başvuru tarihlerini de duyurdu.