Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan açıklaması!

Dün akşam saatlerinde, TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Ankara Keçiörengücü'nün sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maçı anlattığı yayın sırasında kalp krizi geçirmiş ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, tedavi altına alınan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi.

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