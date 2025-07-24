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        Haberler Bilgi Yaşam Safer ayı ne zaman, hangi tarihte? Safer ayı ibadetleri nelerdir?

        Safer ayı ne zaman, hangi tarihte? Safer ayı ibadetleri nelerdir?

        Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre Safer ayından sonra Rebiülevvel ayı başlayacak. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Peki Safer ayı ne zaman, hangi tarihte? Safer ayı ibadetleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:11
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        • 1

          Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. Safer ayının uğursuz olduğu yönünde halk arasında bir inanç yaygındır. Ancak bu İslami bir inanç değildir. Bugüne özel dua ve ibadet şekli olmasa da her zaman olduğu gibi bugün dua, zikir, sadaka ve nafile ibadetlerle geçirilmesi teşvik edilir. İşte Safer ayı ile ilgili bilgiler…

        • 2

          SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayacak, 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecek.

          SAFER AYI NEDİR?

          Safer ayı hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur.

        • 3

          SAFER AYI'NIN ÖNEMİ

          Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor.Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

          Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır."

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