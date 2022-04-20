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Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 57.son bölüm tek parça izle! 20 Nisan Çarşamba 2022 Sadakatsiz son bölüm full izleme ekranı

Sadakatsiz son bölüm yayınlandı! Kanal D Sadakatsiz 57.son bölüm tek parça izle!

Sadakatsiz son bölüm izleyicisiyle buluştu. Cansu Dere, Caner Dindoruk ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz 57. yeni bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılıyor. İşte, 20 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen Sadakatsiz son bölüm izleme linki…

20.04.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sadakatsiz son bölüm 20 Nisan Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Cansu Dere, Caner Dindoruk ve Melis Sezen paylaştığı Sadakatsiz 57. bölüm izlemek isteyen dizi severler Sadakatsiz son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

  • SADAKATSİZ 57. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Sadakatsiz 57.bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

  • SADAKATSİZ 57.BÖLÜM ÖZETİ

    Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül’ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

  • Selçuk’un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali’nin karşısına çıkan Derin’i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

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