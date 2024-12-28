Saçlar birçok farklı sebep dolayısıyla yıkanabilir ve sağlıklı görüntülerini kaybedebilir. Kuru ve yıpranmış saçlarınızı kurtarmanın yolları ise gayet kolay. İşte detaylar...

SAÇ BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR?

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Saç bakımını düzenli ve doğru bir şekilde yapmak sağlıklı saçlara sahip olmak için en önemli adımlardan biridir. Saçınızı düzenli olarak yıkamak, saç derinizin ve saçınızın kirden ve yağdan kurtulmasını sağlar. Bununla birlikte saçlarınızı doğru sıklıkta ve saçınıza uygun ürünlerle temizlemek oldukça önemlidir. Mesela kuru saça sahip iseniz saçlarınızı haftada 2 kez yıkayabilirsiniz. Saçınıza zarar vermeyen ve saç tipinize uygun şampuanları kullanmalısınız. Ayrıca saçların aşırı ısıya sık sık maruz kalması saç derisine de zarar vereceği için bu konuda dikkat etmelisiniz.

REKLAM KURU VE YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN ÖNERİLER 1. İYİ BİR NEMLENDİRİCİ KULLANIN Saçlarımıza yaptığımız boya, kimyasal sprey kullanımı, aşırı sıcak hava ile kurutma gibi işlemler zamanla onlara zarar verir. Bu işlemler saçımızdaki nem dengesinin bozulmasına ve kurumasına neden olur. Saçlarınıza zarar vermemek adına öncelikle bu tip zarar verici uygulamalardan uzak durmalısınız. Modern hayatın gerekleri nedeniyle yaptığınız bu işlemlerin saçlarınıza verdiği zararı onarmak için ise yapmanız gereken en önemli şey saçınızı nemlendirmektir. Birçok ürünün etiketinde nemlendirici yazar. Ama gerçekte bu ürünler saçınızın sadece yumuşak olmasını sağlar. Argan yağı, doğal zeytinyağı, gliserin ya da shea yağı gibi ürünler kullanmaya özen gösterin. Ama içeriğinde mineral yağı ve vazelin olan şampuanlardan uzak durun.

2. SICAK UYGULAMALARA DİKKAT Şekil verme amaçlı ısı içeren materyallerin direkt saça uygulanmasının saça zarar verdiği bilinmektedir. Ancak yine de fön makinesi, düzleştirici, maşa gibi cihazlara karşı saçı korumak önem taşır. Bu doğrultuda saç bakım ürünlerini kullanmak size avantaj sağlayabilir. Eğer saç teliniz ince bir yapıya sahipse, şekillendirici cihazların ısısını bir miktar daha düşürebilirsiniz. İnce telli saçlar, ısıya karşı dayanıklı olmayabilir. Biraz daha kalın telli saça sahip olanların ısıya karşı dayanıklılığı daha yüksektir.

3. HAVA DURUMU KONTROL EDİLMELİ Saç tipiniz ne olursa olsun dışarıdaki hava durumu saçınızı etkileyecektir. Çok soğuk ve çok sıcak hava saçların kurumasına neden olur. Kuru saçlarınız için özel saç kremi ve şampuan kullanın. Hava koşulları kötüyse saçlarınızı koruyacak şapka türü giysiler kullanın. REKLAM 4. SAÇLARINIZDAKİ KIRIKLARI KESTİRİN Saç kırıkları için yapacağınız şey basit! Onları kestirmelisiniz. Saçınızdaki kırıkları kestirmekten korkmayın. Başparmak genel kuralı: Saçınız özellikle ısı veren şekillendirme işlemlerine maruz kalıyorsa, her 6-8 haftada bir saç uçlarınızdan bir parmak uzunluğunda kestirmelisiniz. Uzmanlar saçı evde makasla kesmenin doğru olmadığını söylüyorlar. Saçın arka tarafının şeklini vermek evde neredeyse imkansız olabilir.

5. BAKIM YAĞLARI İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN Kuru ve yıpranmış saçlar için Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı kullanarak sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Nemli olan saçlarınıza sadece birkaç damla bu yağlardan uygulayarak bekletebilir, daha sonra nemlendirici özelliğe sahip bir şampuan ve krem ile durulayabilirsiniz. Bu yağlardan daha büyük bir etki görmek istiyorsanız, birkaç gün şekil vermeyebilir, kendiliğinden kurumasına izin verebilirsiniz. Antik zamanlardan bu yana kullanılmakta olan zeytinyağı da dilediğiniz her zaman uygulayabileceğiniz etkili güçlerden biridir. Tek yapmanız gereken zeytinyağını hafifçe ısıtmak ve saç diplerinize derinlemesine masaj yaparak uygulamak. Keratinli maskeler, saf keratin serumları da saçınızda mucizeler yaratmak için etkili bir çözüm olacaktır.

REKLAM 6. UYUMADAN ÖNCE SAÇINIZI HAZIRLAYIN Saçınıza uyurken bile iyi davranmayı ihmal etmeyin. Uyumadan önce saçınızı bir fırça ile tarayarak saçlarınızdaki karışıklığı düzeltin. Fırçalama saç derisindeki yağların yayılmasını sağlar. Fırçalamak saçların kolay kopmasını engeller. Saçlarınızı fırçalarken orta sertlikte ve doğal malzemelerle yapılmış bir fırça tercih etmelisiniz ve fırçayı sert hareketlerle değil yumuşak hareketlerle kullanmalısınız. Eğer saçlarınız uzunsa gevşek bir topuz yaparak uyuyun. Eğer saçınız kısaysa ipek bir yastık kılıfı üzerinde uyuyun. Çünkü bu daha az sürtünmeye neden olacaktır.

7. SAÇINIZI KİMYASAL İŞLEMLERLE YAKMAYIN Kimyasal işlemler saçın nemini alır ve saça zarar verirler. Eğer saçlarınız çok fazla kimyasal işleme maruz kalırsa saç matlaşır ve kıvırcık olmaya dönebilir. Saç renginizi doğal saç renginizin üç ton açığı veya koyusu çevresinde kullanın. Sık boyatmak nem kaybına ve kuruluğa neden olarak saç sağlığınıza zarar verebilir. Rengini korumak için yalnızca diplerini boyatmanız yeterlidir. Saçlar 4 haftada 1 cm’den daha az uzar. Yani 4 hafta sonra yalnızca farklı renkte çıkan dipleri boyatmanız renginizi korumanızı sağlar.

REKLAM 8. EVDE SAÇ MASKESİ YAPABİLİRSİNİZ Kuru ve yıpranmış saçlarınıza bakım için büyük bir harcama yapmanıza gerek yok. Hemen hemen her evde bulunabilecek malzemelerle doğal ve ekonomik bir bakım maskesi hazırlayabilirsiniz. Küçük bir kâse içine eşit bir miktarda zeytinyağı ve balı karıştırarak güzel kokan ve oldukça yüksek fayda sağlayan bir karışıma sahip olabilirsiniz. Bu maskeyi saçınıza yedirdikten sonra streç filme sararak 30 dakika boyunca bekleyebilir, daha sonra şampuan ve krem ile durulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayda en az bir kez yapabileceğiniz bu işlemi haftada 1 olacak şekilde de uygulayabilirsiniz. Kullandığınız maskeleri ne kadar uzun bekletirseniz o kadar yüksek fayda görürsünüz. Bu nedenle evde olduğunuz bir günü değerlendirmenizde fayda var.

9. SIK SIK ŞAMPUANLA YIKAMAYIN Her gün saçlarınızı yıkamak isteyebilirsiniz. Ama kafa deriniz yağlı olmadığı sürece buna hiç gerek yok. Sık sık şampuanla yıkamayın. Bir gün şampuanla yıkıyorsanız bir sonraki gün saçınızı yıkadığınızda yalnızca saç kremi kullanabilirsiniz. 10. SAÇ DİYETİ Kuru ve yıpranmış olan saçlarınızı eski haline getirmek için doğru bir beslenme programı uygulamanız gerekir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu gibi saçlarınız da yüksek vitamin içeren yağlardan beslenmeye ihtiyaç duyar. Bu sebeple beslenmenize mutlaka avokado, zeytinyağı ve somon gibi besleyici oranı yüksek bol bol yiyecek eklemeniz gerekir. Bunların yanı sıra havuç, tarçın, yoğurt, mandalina, yumurta, ıspanak, kuruyemiş, mercimek, yulaf gibi gıdalar da sağlıklı saçlar için olmazsa olmaz besinler arasında yer alır. Sağlıksız beslenme sonucunda vücudun yanı sıra saçlarda da bozulmalar meydana gelir. Bu nedenle sağlıklı bir beslenme ile sağlıklı saçlara sahip olmak son derece mümkün.