Saçınızı yazdan korumak için: Deniz ve havuzdan sonra uygulayabileceğiniz saç bakım önerileri!
Sonunda yaz geldi, bu da birçok insan için yüzme mevsimi anlamına geliyor ve her zamankinden daha fazla insan yüzüyor. Yüzmenin sağlığa pek çok faydası vardır ancak klorlu veya tuzlu suda yüzmek yararlarının yanı sıra bazı zararlara da sebep olabilir. Saça zarar veren bu sular, uzun vadede saçın doğal yağ dengesini bozabilir ve saç tellerini zayıflatabilir. Peki, bu durumu azaltmak için neler yapılabilir? İşte, sizin için denizden sonra uygulanabilecek saç bakım ipuçları!
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Yaz aylarında denize ve havuza girmek hem eğlenceli hem de serinletici olabilir ancak bu aktiviteler saçlar için zararlıdır. Tuzlu su, klor ve güneşin etkisiyle saçlar kuruyabilir, yıpranabilir ve matlaşabilir. Saçların doğal dengesini koruyabilmek için neler yapılabileceğini haberimizde sizin için derledik. İşte, deniz ve havuz sonrası saçtaki olumsuz etkilerden kurtulmak için etkili yöntemler...
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1. YÜZMEDEN ÖNCE VE SONRA SAÇLARI TEMİZ SU İLE DURULAMAK
Saçınız sünger gibidir, yani saçınız kuru olduğunda ona dokunan her türlü sıvıyı emer; bu da yüzmeye gittiğinizde mümkün olduğu kadar fazla tuzlu su emeceği anlamına gelir. Bu yüzden yüzmeye gitmeden önce saçlarınızı tatlı suda birkaç dakika durulayın. Bunu yaptığınızda saçlarınız tuzlu suda daha az emici hale gelir, böylelikle yüzdükten sonra saçlarınız daha az düğümlü ve kuru kalır.
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2. SAÇTA ASLA TUZLU SU VEYA HAVUZ SUYU BIRAKMAMAK
Tuzlu su ve klorlu su, sudan çıktığınızda bile saçınıza zarar verebilir. Yüzmeden sonra saçlarınızı tatlı suyla yıkamazsanız; tuzlu su veya klorlu su, günün geri kalanında saçınızda kalabilir, saçınızın kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Bu yüzden yüzmeyi bitirdiğinizde saçlarınızı tatlı suyla iyice yıkamanız saçınız için daha iyi olabilir.
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3. ARINDIRICI ŞAMPUANLA YIKAMAK
Plajda geçirdiğiniz bir günün ardından saçlarınız hassaslaşacaktır, bu nedenle şampuan her zaman gerekli değildir ancak şampuan kullanmak istiyorsanız yumuşak olanı seçtiğinizden emin olun. Köklere odaklanın ve şampuanı saçınızın uzunluğu boyunca uygulayın, iyice durulayın ve gerekirse işlemi tekrarlayın.
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4. NEMLENDİRİCİ SAÇ KREMİ VEYA MASKESİ KULLANMAK
Şampuandan sonra, nemi yenilemek ve plaj ortamından kaynaklanan hasarları onarmak için nemlendirici bir saç kremi veya besleyici bir saç maskesi uygulayabilirsiniz. Derin nüfuza izin vermek için saç kremini veya maskeyi birkaç dakika saçınızda açık şekilde tutun.
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Yoğun nemlendirme sağlayan ve saçın canlılığını geri kazanmaya yardımcı olan aloe vera, hindistancevizi yağı veya shea yağı gibi malzemeleri kullanabilirsiniz.
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5. SAÇINIZI AÇIK HAVADA KURUTMAK
Saçınızı ısıyla şekillendirme aletlerine biraz ara verin ve denizden sonra doğal olarak kurumasını bekleyin. Isı zaten yıpranmış saçlara daha fazla zarar verebilir, bu nedenle saçınızın bağımsız olarak kurumasına izin vermeniz gerekebilir.
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Daha parlak bir görünüm tercih ediyorsanız mikrofiber bir havlu veya eski bir tişört kullanarak fazla suyu nazikçe sıkın ve kuruma sürecini hızlandırın. Ancak saçlarınızı havluyla sert bir şekilde ovalamaktan kaçının; bu, kabarmaya ve kırılmaya neden olabilir.
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6. DURULANMAYAN SAÇ KREMİ UYGULAMAK
Saçınız kısmen kuruduğunda, nemi hapsetmek ve ekstra beslenme sağlamak için saçta durulanmayan bir saç kremi uygulayabilirsiniz. Plaj sonrası bakım için saçı onarmaya ve korumaya yardımcı olan keratin veya argan yağı gibi bileşenler içeren, durulanmayan saç kremlerini uygulayabilirsiniz.
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7. GENİŞ DİŞLİ BİR TARAK KULLANMAK
Durulanmayan saç kremini uyguladıktan sonra geniş dişli bir tarak kullanarak saçınızı nazikçe açmalısınız. Uçlardan başlayın ve yukarı doğru ilerleyin, yavaş yavaş tüm düğümleri giderin. Sabırlı olun ve saçınızı çekmekten kaçının çünkü ıslak saçlar kırılmaya daha yatkındır.
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8. BİR SÜRE SAÇ BOYAMAMAK
Saçlarınız zaten yaz aylarında UV ışınları, deniz tuzu ve klorla yeterince mücadele edecek, bu nedenle saç boyamaya bir ara vermek en iyisidir. Güneş ve deniz zaten saç renginizi açabileceğinden bir süre saç yenilemesini sonbahara saklayabilirsiniz.
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9. GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT ETMEK
Saç derinizde güneş yanığı oluşması acı verici ve sinir bozucudur. Plajda geçirdiğiniz uzun bir günün ardından saç derinizde ağrı, kızarıklık veya hassasiyet oluşabilir.
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Bu durumda güneş yanığını veya tahrişi hafifletmek için gün boyunca aloe vera ya da serinletici özelliklere sahip bir saç derisi toniği uygulayabilirsiniz.
Kaynak: Ocean City Vacation, Hairy Jayne, Ocean Swims