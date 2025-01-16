“Saat ötüyor” diyerek geçti

AVM kapılarındaki X-Ray kullanımı ile ilgili sosyal medyada yeni bir tartışma açan video yayınlandı. Bir kullanıcı, X-Ray'den geçerken uyarı almasına rağmen "Saat ötüyor" diyerek yoluna devam etti. Çalışanların uyarısına aldırmayan kişinin daha sonra durdurulup durdurulmadığı bilinmiyor. Ancak paylaşıma düşülen "Silahla nasıl girilir" notu, sosyal medya kullanıcılarının hem tepkisini çekti hem de izleyenleri endişelendirdi.

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