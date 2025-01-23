Ryan Babel: Galatasaray taraftarı biraz daha şımarık

Geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerine nokta koyan Ryan Babel, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Türkiye'deki kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'tan ayrılık sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı ve şu sözleri söyledi: "Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama perde arkasındaki kişiler işlerini doğru yapmıyordu. Bir futbolcu olarak saygı duymak istiyorsunuz. Taraftarların olan bitenden haberi yoktu. Fulham bana bir şans verdi ve orada 5 gol attım. Sonra beni Galatasaray istedi. Mantıklı geldi çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklardı," dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI BİRAZ DAHA ŞIMARIK"

Ryan Babel, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarını karşılaştırırken dikkat çeken ifadeler kullandı ve şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. İki takım arasındaki en büyük fark: Galatasaray taraftarları biraz daha şımartılmış. Şampiyonluk kazanmaya daha alışkınlar. Beşiktaş'ta sizi daha çok takdir ediyorlar. Kötü bir maç oynadık ancak yine de her şeyi yaptın, Beşiktaş taraftarları seni takdir eder. Galatasaray taraftarları biraz daha şımarık. Ajax'ta da böyleydi, maçı kazanabilirsin ancak iyi oynamadıysan tüm stadyum sizi ıslıklar. Beşiktaş daha çok Liverpool'a benziyor. Liverpool'da da her şeyi yapmana rağmen yenilirsen maçın sonunda alkışlanırsın," ifadelerini kullandı.