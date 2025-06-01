Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı, baby shower partisi yaptı - Magazin haberleri

Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı, baby shower partisi yaptı - Magazin haberleri

2023'te dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile evlenen oyuncu Rüzgar Aksoy, geçtiğimiz aylarda baba olacağını müjdelemişti.

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Bir erkek bebek bekleyen çift, yakın dostları ve sevdikleriyle birlikte baby shower partisi düzenledi. Oyuncu, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Partiye katılan isimlerden biri de komşuları, oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy oldu. Atiksoy, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızı Mira Milena ile birlikte baby shower davetinde yer aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan Atiksoy; "Kızçemle birlikte, gelecekteki küçük arkadaşının baby shower partisine katıldık." notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram