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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

        Rusya Savunma Bakanlığı, krayna ordusunun, gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtti. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının vurulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:55
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        Rusya: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı vurduk
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

        Rus hava savunma sistemlerince 99 İHA'nın vurulduğu bildirilen açıklamada, bunlardan 56'sının Belgorod, 25'inin Voronej, 7'sinin Vladimir, 5'inin Kaluga, 4'ünün Tula, 1'inin Rostov, 1'inin de Lipetsk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

        Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı havalimanlarındaki uçak iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son günlerde İHA'lar ile Rus topraklarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıklamıştı.

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