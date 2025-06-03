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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde önemli anlaşmalara varıldı | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde önemli anlaşmalara varıldı

        Kremlin Sözcüsü Peskov, dün İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna görüşmelerine ilişkin "Önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor" dedi. Putin'in Zelenskiy ve Trump ile görüşme ihtimaline yönelik, "Açıkçası, yakın gelecekte pek olası değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:16
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        Rusya'dan İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'da dün gerçekleşen müzakerelerden hızlı alınacak kararlar beklemenin doğru olmayacağını belirterek, "Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair çeşitli sorularını yanıtladı.

        Ukrayna'nın, 1 Haziran'da Rusya'daki bazı asker üslere yönelik insansız hava aracı saldırılarını değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılara ilişkin gerçek zamanlı bilgilendirme aldı." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumla ilgili konuşan Peskov, "Çok sayıda çözüm seçeneğini özetleyen birçok hüküm içeriyor. Her şey çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmayı ve onu sürdürülebilir bir çözüm yoluna sokmayı amaçlıyor." sözlerini sarf etti.

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        PUTİN'İN ZELENSKIY VE TRUMP İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ

        Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme olasılığını değerlendiren Peskov, "Açıkçası, yakın gelecekte pek olası değil. Putin en üst düzeyde temaslara hazır olduğunu ancak temasların teknik düzeyde yapılacak anlaşmaların bir sonucu olması gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

        Dmitriy Peskov, İstanbul'da dün yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin de "Bazı hızlı kararlar veya atılımlar beklemek yanlış olur. Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlaşmalar uygulanacaktır." bilgisini paylaştı.

        Zelenskiy'nin dünkü müzakerelerin ardından yaptığı açıklamaları ise "talihsiz" şeklinde nitelendiren Peskov, "Bu açıklamalar müzakere ruhuna uygun değildir." dedi.

        Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusunda vereceği tavizlerin ise müzakerelerin konusu olduğunu ve kamuoyuna açıklanamayacağını söyledi.

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