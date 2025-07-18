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        Haberler Bilgi Yaşam Rusya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Rusya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Rusya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Rusya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Dijital dünyada ve uluslararası görüşmelerde çeşitli ülkeler hakkındaki teknik bilgileri öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Rusya da bunlardan biridir. Global anlamda birçok kişinin bildiği ülkelerden biri olan Rusya, telefon kodu ve plaka kodu gibi kendine has özelliklere sahiptir. Peki Rusya telefon kodu ve plaka kodu ne? Diğer detaylar neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:33
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        Rusya telefon kodu
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        Dünya genelinde ülkeleri tanımlamak ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan standart kodlar vardır ve Rusya da bunlardan biridir. Örneğin telefonla arama yapmak için bu kod kullanılır. Ayrıca Rusya’ya ait olan araç plakaları da söz konusu ülkeye ait olan araçları anlamak içindir. Özellikle Rusya gibi yüzölçümü geniş ülkeler için bu bilgiler daha da önemlidir. İşte Rusya’ya dair temel bilgiler…

        RUSYA TELEFON KODU

        Rusya telefon kodu +7’dir. Rusya sınırları içinde bulunan herhangi bir numarayı arayabilmek için numara başlarına bu kodun yazılması gerekir. Aksi hâlde aramalar gerçekleştirilemez. Ülkeye ait tüm sabit numaralarda +7 kodunun kullanılması gerekir. Ayrıca mobil hatlarda arama yaparken de bu numaranın kullanılması beklenir. Bilhassa resmi aramalarda ve iş aramalarında kullanılması önerilir.

        RUSYA PARA BİRİMİ

        Rusya para birimi de merak konusudur. Bu ülkenin para birimi Rus Rublesi’dir. Okunuşu ise “RUB” şeklindedir. Uluslararası transferlerde önemli bir yere sahip olan söz konusu para, küçük birimlere ayrılarak kullanılır. Bu birim, “kopek” olarak bilinir. Rusya para birimine ait bazı bilgileri aşağıda sizin için derledik;

        • Kodu: RUB
        • Kısaltma: ₽
        • Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10 ruble
        • Banknotlar: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ruble

        RUSYA PLAKA KODU

        Rusya plaka kodu da ülkeye dair merak edilen bilgiler arasındadır. Uluslararası taşıtlarda ülkelere özgü belirlenmiş bazı kodlar vardır. Rusya ülkesine ait olan kod ise “RUS” olarak geçer. Herhangi bir zamanda bir yerde plakasında “RUS” yazılı bir araç gördüyseniz bu arabanın Rusya’ya ait olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü bu kısaltma, ilgili arabanın hangi ülke menşeili olduğunu gösterir. Rusya plaka kodu, trafik kayıtlarını ve resmi işlemleri yürütme noktasında da önemlidir.

        RUSYA HANGI ALAN ADI UZANTISI

        Peki Rusya hangi alan adı uzantısı? Dijital dünyada ülkeleri temsil eden belirli alan kodları vardır. Her ülkede olduğu gibi Rusya da bu alan adlarından birine sahiptir. İlgili ülkeye ait alan adı uzantısı, “.ru” olarak belirlenmiştir. Rusya merkezli web sitelerinde çokça karşınıza çıkan bu uzantı, modern dünyada son derece yaygındır. Bazı durumlarda ise ".su" (eski Sovyetler Birliği) uzantısının da kullanıldığı bilinir. Ancak daha yaygın olanı “.ru” olandır.

        RUSYA HAKKINDA BİLGİLER

        Rusya, dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesidir. Avrupa ve Asya’da topraklara sahip olan Rusya’nın kayıtlara geçen resmi adı ise Rusya Federasyonu’dur. Soğuk iklime sahip olan ülkenin başkenti Moskova’dır. Doğal kaynak zenginliği, kültürel politikadaki etkisi ve tarihiyle dikkat çeken ülkede konuşulan resmi dil Rusça’dır. İlgili ülke, dünya siyaseti açısından önemli bir konuma sahiptir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleerinden biri olma niteliği taşır.

        Ülke; Gürcistan, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Litvanya, Letonya ve Polonya ile komşudur. Ayrıca deniz sınırı olarak Ohotsk Denizi ile karşı karşıyadır. Bering Boğazı, Japonya ve Alaska’da Rusya’nın komşuları arasındadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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