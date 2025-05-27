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        Haberler Dünya Rusya: Son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bin 331 İHA vurduk | Dış Haberler

        Rusya: Son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bin 331 İHA vurduk

        Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Mayıs'tan bu yana Ukrayna'ya ait 2 bin 331 İHA'nın vurulduğu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna'nın bazı Avrupa ülkelerinin desteğini alarak kışkırtıcı adımlar attığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:42
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        Rusya bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bini aşkın İHA vurdu
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bazı Avrupa ülkelerinin desteğini alarak kışkırtıcı adımlar attığını ve son bir haftada Ukrayna’ya ait 2 bin 331 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin, Rusya’nın girişimiyle tekrar başlatıldığı belirtildi.

        Ukrayna’nın ise buna rağmen saldırılarını yoğunlaştırdığı ifade edilen açıklamada, 20 Mayıs’tan bu yana Ukrayna’ya ait 2 bin 331 İHA'nın vurulduğu aktarıldı.

        Açıklamada, söz konusu saldırılarda sivillerin de zarar gördüğü kaydedilerek “Bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen Kiev rejimi, müzakere sürecini bozmayı amaçlayan bir dizi kışkırtıcı adım atmıştır.” ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikini sürdürdüğünü ve Rusya'ya karşı savaşa dolaylı olarak katıldığını belirtti.

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