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        Haberler Dünya Rusya heyeti İstanbul’a geldi | Dış Haberler

        Rusya heyeti İstanbul’a geldi

        Rus heyeti, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:52
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        Rusya heyeti İstanbul'a geldi
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        Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin bugün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Görüşmelere katılacak olan Rus heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

        Görüşmeye dair

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde bugün İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

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