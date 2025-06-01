Rusya heyeti İstanbul’a geldi
Rus heyeti, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi
Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin bugün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Görüşmelere katılacak olan Rus heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Görüşmeye dair
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde bugün İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.