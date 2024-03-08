Rusya Devlet Başkanı Putin eğitim uçağı kullandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Krasnodar'daki askeri havacılık okulunu ziyareti sırasında bir eğitim uçağını kullandı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati kapsamında dün Rusya'nın Krasnodar kentini ziyaret etti. Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Pilot Okulu mezunlarıyla bir araya geldi.
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Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Pilot Okulu mezunlarıyla bir araya geldi.
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Rus lider Putin, burada eğitim uçağı kullandı.
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İki hafta önce Tu-160 stratejik bombardıman uçağını da kullanan Putin, okulun kadın mezunlarıyla yaptığı toplantıda, bombardıman uçağının Savunma Bakanlığı tarafından konuşlandırılmaması nedeniyle bu uçakla uçuşunun planlanmadığını söyledi.
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Putin görüşmenin ardınadan eski öğrencilerine çiçek takdim etti.
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