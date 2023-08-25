İlk olarak doğal sebeplerden öldüğü belirtildi. Ancak 2015 yılında bitki toksikoloji uzmanları adli tabip mahkemesine Perepilichnyy'nin midesinde nadir bir bitki zehiri olan gelsemiumun izlerinin bulunduğunu söyledi. 2 yıl sonra ise, ölümünden kısa bir süre önce yediği popüler bir Rus yemeği olan kuzukulağı çorbasına zehir karıştırılmış olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak polis daha sonra onun zehirlendiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi. Öldüğü sırada Perepilichnyy, Rusya'nın milyonlarca dolarlık kara para aklama operasyonunu ortaya çıkaracak bir davaya yardım ediyordu.