Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'RuptuR' projesi CRR Konser Salonu'nda

        'RuptuR' projesi CRR Konser Salonu'nda

        Fransız topluluk Caravaggio, Strasbourg Percussions yedi müzisyen ve elektronik/akustik enstrümanlardan oluşan dev bir ses makinesiyle 27 Mayıs Salı akşamı İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "RuptuR" başlıklı sahne projesini gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 00:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        'RuptuR' projesi CRR Konser Salonu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deneysel caz, çağdaş müzik ve post-rock arasında sınırları zorlayan Fransız topluluk Caravaggio, Avrupa’nın en köklü perküsyon topluluklarından Strasbourg Percussions ile, yedi müzisyen ve elektronik/akustik enstrümanlardan oluşan dev bir ses makinesiyle 27 Mayıs Salı akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda “RuptuR” başlıklı sahne projesini gerçekleştirecek.

        RuptuR, müzik ile sahne sanatlarını tekil bir performansta buluşturan büyük ölçekli bir yapı. Besteciler Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli tarafından tasarlanan bu kolektif yapıt, elektronik dokular, ışık ve perküsyonun bütüncül bir akışla iç içe geçtiği dört bölümlük bir ses evreni yaratıyor. Her bölüm, yaklaşık 17 dakika süren kesintisiz bir devinimle, izleyiciyi tek bir organizmaya dönüşen bu müzikal makinenin içine davet ediyor.

        REKLAM

        Performansta Caravaggio’yu Bruno Chevillon (elektro bas, elektronikler), Benjamin de la Fuente (keman, elektro gitar), Éric Échampard (davul, elektronik pad) ve Samuel Sighicelli (elektro org, analog synthesizer, sampler) temsil ederken; Strasbourg Percussions kadrosunda Théo His-Mahier, Lou Renaud-Bailly ve İstanbul doğumlu perküsyon sanatçısı Emil Kuyumcuyan yer alacak. Işık tasarımı Christophe Schaeffer, ses tasarımı Vanessa Court, teknik koordinasyon ise Laurent Fournaise imzası taşıyor.

        “Rock provaları kadar yoğun ama çağdaş müziğin derinliğiyle işleyen bir süreç”

        Yaklaşık 75 dakikalık bu sahne deneyimi, mekân ve zaman algısını dönüştüren ritmik bir yapı üzerine kurulmuş. Performans boyunca hipnotik tekrarlar, fiziksel tempolar ve duygusal yoğunluk bir arada işleniyor. Son bölümde ise bu ritmik yapı, yorgun düşmüş bir makine gibi aniden durarak izleyiciyi beklenmedik bir sessizlikle baş başa bırakıyor.

        Emil Kuyumcuyan, bu projeyi “Bir rock grubunun provaları kadar yoğun ama çağdaş müziğin derinliğiyle işleyen bir süreç” olarak tanımlıyor. RuptuR’un temelinde hem bireysel hem kolektif bir dayanışma, yaratıcı sorumluluk ve sezgisel bir yapım süreci yatıyor.

        RuptuR, ışıkla, elektronikle, sesle ve ritimle dokunmuş yaşayan bir yapı. Müzikal bir makine olarak işleyen bu yapının ritmine kulak vermek isteyenler için konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #Strasbourg Percussions
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Habertürk Anasayfa