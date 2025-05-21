'RuptuR' projesi CRR Konser Salonu'nda

Deneysel caz, çağdaş müzik ve post-rock arasında sınırları zorlayan Fransız topluluk Caravaggio, Avrupa’nın en köklü perküsyon topluluklarından Strasbourg Percussions ile, yedi müzisyen ve elektronik/akustik enstrümanlardan oluşan dev bir ses makinesiyle 27 Mayıs Salı akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda “RuptuR” başlıklı sahne projesini gerçekleştirecek.

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RuptuR, müzik ile sahne sanatlarını tekil bir performansta buluşturan büyük ölçekli bir yapı. Besteciler Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli tarafından tasarlanan bu kolektif yapıt, elektronik dokular, ışık ve perküsyonun bütüncül bir akışla iç içe geçtiği dört bölümlük bir ses evreni yaratıyor. Her bölüm, yaklaşık 17 dakika süren kesintisiz bir devinimle, izleyiciyi tek bir organizmaya dönüşen bu müzikal makinenin içine davet ediyor.

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Performansta Caravaggio’yu Bruno Chevillon (elektro bas, elektronikler), Benjamin de la Fuente (keman, elektro gitar), Éric Échampard (davul, elektronik pad) ve Samuel Sighicelli (elektro org, analog synthesizer, sampler) temsil ederken; Strasbourg Percussions kadrosunda Théo His-Mahier, Lou Renaud-Bailly ve İstanbul doğumlu perküsyon sanatçısı Emil Kuyumcuyan yer alacak. Işık tasarımı Christophe Schaeffer, ses tasarımı Vanessa Court, teknik koordinasyon ise Laurent Fournaise imzası taşıyor.

“Rock provaları kadar yoğun ama çağdaş müziğin derinliğiyle işleyen bir süreç” Yaklaşık 75 dakikalık bu sahne deneyimi, mekân ve zaman algısını dönüştüren ritmik bir yapı üzerine kurulmuş. Performans boyunca hipnotik tekrarlar, fiziksel tempolar ve duygusal yoğunluk bir arada işleniyor. Son bölümde ise bu ritmik yapı, yorgun düşmüş bir makine gibi aniden durarak izleyiciyi beklenmedik bir sessizlikle baş başa bırakıyor. Emil Kuyumcuyan, bu projeyi “Bir rock grubunun provaları kadar yoğun ama çağdaş müziğin derinliğiyle işleyen bir süreç” olarak tanımlıyor. RuptuR’un temelinde hem bireysel hem kolektif bir dayanışma, yaratıcı sorumluluk ve sezgisel bir yapım süreci yatıyor. RuptuR, ışıkla, elektronikle, sesle ve ritimle dokunmuş yaşayan bir yapı. Müzikal bir makine olarak işleyen bu yapının ritmine kulak vermek isteyenler için konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.