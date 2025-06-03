Rotanıza sadece Efes'i eklemeyin! Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!

EGE’NİN UNUTULAN RUHLARI

Efes, şüphesiz Ege’nin en çok ziyaret edilen antik şehri. Ancak bu bölge, onun gölgesinde kalmış sayısız medeniyet kalıntısıyla dolu. Sardes’in ihtişamı, Priene’nin mühendisliği, Knidos’un manzarası gibi benzersiz unsurlar, her biri kendi hikâyesini anlatan farklı dünyalara kapı aralıyor.

Bu şehirler, yalnızca taş ve harabe değil; geçmişin nabzını bugünde hissettiren canlı anıtlardır.