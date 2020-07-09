Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Tokyo formasıyla 164 maça çıkan Hashimoto, 17 gol attı.

Zenit St. Petersburg'un şampiyonluğu garantilediği Rusya'da ligin bitimine 3 hafta kala Rostov, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.