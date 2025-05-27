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        Haberler Spor Futbol İspanya Rosier adım adım Osasuna'ya! - Futbol Haberleri

        Rosier adım adım Osasuna'ya!

        Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Leganes'le sözleşmesi sona eren Valentin Rosier'in, La Liga ekiplerinden Osasuna'yla anlaşma sağladığı belirtildi.

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        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:17
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        Rosier'in yeni takımı belli oluyor!
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        Leganes ile sözleşmesi biten Valentin Rosier, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor.

        Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Osasuna, Rosier ile anlaşma sağladı.

        Rosier'in sağlık kontrollerinden geçeceği ve Osasuna'ya 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

        Beşiktaş'tan sonra Leganes'e imza atan 28 yaşındaki Valentin Rosier, İspanyol ekibinde 36 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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