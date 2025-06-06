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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma'da Gian Piero Gasperini dönemi! - Futbol Haberleri

        Roma'da Gian Piero Gasperini dönemi!

        Roma'da Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:56
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        Roma'da Gian Piero Gasperini dönemi!
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        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini getirildi.

        Roma Kulübü, İtalyan çalıştırıcı Gasperini ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Daha önce Crotone, Genoa, Inter ve Palermo'da çalışan 67 yaşındaki Gasperini, son olarak Atalanta'da görev yaptı.

        Atalanta'yı 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Gasperini, 2019 ve 2020'de Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi.

        Ranieri yönetimindeki Roma, Serie A'da geride kalan sezonu 69 puanla 5. sırada tamamladı.

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