Adada yaşamaktan dolayı neşeli ve huzurlu olduğunu dile getiren Abay, "İnsana can veren, insanı canlandıran bir ortamda yaşıyorum ve çok mutluyum. Şehirde durulmaz ki burası insanı güldürüyor, neşelendiriyor ve bana türkü söylettiriyor. Burası benim için harika" ifadelerini kullandı.