Robert Lewandowski, tatilde

İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, tatile çıktı.

REKLAM advertisement1 Attığı 27 golle, Barcelona'nın 28'inci lig şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Robert Lewandowski, şimdilerde yorgunluk atıyor.

36 yaşındaki Robert Lewandowski, profesyonel karateci ve beslenme uzmanı olan eşi Anna Lewandowska ile İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibiza'da objektiflere yansıdı.

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Ünlü futbolcunun eşi Anna Lewandowska, Varşova Beden Eğitimi Üniversitesi mezunu. Beslenme ve fitness konularında uzman olan Anna Lewandowska, aynı zamanda eski bir karate şampiyonu.

Ülkesi Polonya'da son derece ünlü ve sevilen bir isim olan Anna Lewandowska, Instagram'ı son derece aktif biçimde kullanıyor. 36 yaşındaki Anna Lewandowska'nın Instagram hesabını 5.7 milyon kişi takip ediyor.

Çiftin, Klara ve Laura adında iki kızı bulunuyor. Robert Lewandowski, üst üste iki kez (2020 - 2021'de; 41 gol ve 2021 - 2022'de 35 gol) Altın Ayakkabı ödülünü almıştı. Lewandowski'den geleceği için açıklama! Haberi Görüntüle