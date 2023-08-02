"SELFİE TURİZMİNDEN HİKAYE VE ÖYKÜ TURİZMİNE DÖNÜŞECEĞİZ"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise yapılan çalışmanın turizmi destekleyeceğini ifade ederek, "Bu projeyi ben çok önemsiyorum. İkizdere´nin bugüne kadar yüzeysel olarak tarihi araştırması hiç yapılmadı. Biz hep bunu söylüyoruz. Rize´de de artık bunun farkına varıldı. Turizm master planı ile İkizdere gündeme geldi. İkizdere´nin çok eskiye dayanan bir tarihi var. Bu noktada bizim kumumuz, denizimiz ve güneşimiz yok. Burada coğrafyamız, tarihimiz ve kültürümüz var. Bunu da bir akademik tabana oturtmak istiyoruz.