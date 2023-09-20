Ortalığı birbirine kattılar
Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı
- 1
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Rıza Kocaoğlu, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de yemek yedi.
- 2
Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle taşkınlık yapan grup, ortada hiçbir neden yokken mekânın dışındaki gazetecilere küfür etmeye başladı.
- 3
Bir süre sonra dışarı çıkarak gazetecilerle konuşan Rıza Kocaoğlu, gruptaki kız arkadaşlarından birinin sevgilisi olup - olmadığı yönündeki soruya öfkelenerek tepki gösterdi. Gazetecilere küfür eden Kocaoğlu, arkadaşlarının uyarısıyla mekâna geri döndü.
-
- 4
Rıza Kocaoğlu ve kız arkadaşlarının gecesinden geriye mekândaki diğer müşteriler ve mahalle sakinlerinin küfürlerinden rahatsız olmaları kaldı.