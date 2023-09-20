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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı

        Ortalığı birbirine kattılar

        Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:08
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Rıza Kocaoğlu, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de yemek yedi.

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          Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle taşkınlık yapan grup, ortada hiçbir neden yokken mekânın dışındaki gazetecilere küfür etmeye başladı.

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          Bir süre sonra dışarı çıkarak gazetecilerle konuşan Rıza Kocaoğlu, gruptaki kız arkadaşlarından birinin sevgilisi olup - olmadığı yönündeki soruya öfkelenerek tepki gösterdi. Gazetecilere küfür eden Kocaoğlu, arkadaşlarının uyarısıyla mekâna geri döndü.

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          Rıza Kocaoğlu ve kız arkadaşlarının gecesinden geriye mekândaki diğer müşteriler ve mahalle sakinlerinin küfürlerinden rahatsız olmaları kaldı.

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